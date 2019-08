Jesus Suso sarà al centro del progetto-Milan. Conferme da Giampaolo e Boban. Ora il club sta lavorando per proporre il rinnovo di contratto allo spagnolo.

Sarà un Milan “Susocentrico” quello che che si appresta ad iniziare la nuova stagione. Oggi l’esordio in Serie A alla Dacia Arena contro l’Udinese, e Jesus Suso giocherà titolare da trequartista.

Lo spagnolo al centro del gioco offensivo rossonero e al centro del progetto del nuovo Milan. In 24 ore sia Marco Giampaolo in conferenza stampa, che Zvonimir Boban intervistato a La Gazzetta dello Sport, hanno confermato Suso.

L’allenatore ha addirittura rivelato: “Avrei cambiato modulo per far giocare Suso, ma mi ha dato piena disponibilità per giocare trequartista. Prima anch’io pensavo fosse un esterno, ho avuto qualche dubbio anch’io. Però gli ho visto fare cose egregie da trequartista, senza mai lamentarsi. I giocatori forti offensivi per me possono giocare dappertutto”.

Milan, si lavora al rinnovo di Suso

Lo stesso Boban ha confermato che l’intenzione del Milan è quella di trattenere Jesus Suso in squadra, al di là del fatto che manca ancora una settimana alla fine del calciomercato, e dunque potrebbe succedere di tutto.

Lo Chief Footbal Officer rossonero ha dunque ribadito la volontà di trattenere i nomi sin qui più discussi e costosi in uscita: oltre a Suso, anche Kessie e Donnarumma.

E a questo punto non resta che lavorare al rinnovo contrattuale di Suso. Il suo contratto con il Milan scadrà nel giugno 2022. C’è ancora una clausola rescissoria di 40 milioni di euro, che dovrebbe essere eliminata in caso di rinnovo.

Come già riferito nei giorni scorsi, il mese prossimo dovrebbe essere quello utile per un incontro tra la dirigenza rossonera e l’agente di Suso, Alessandro Lucci: si parla di un contratto fino al giugno 2024, con un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

