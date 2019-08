Calciomercato Milan, Zvonimir Boban esce allo scoperto. Intervistato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il Chief Football Officer rossonero ha fatto velocemente il punto tra uscite ed entrata con un obiettivo in particolare: Angel Correa.

Serviranno delle cessioni per l’affondo decisivo per il fantasista argentino dell’Atlético Madrid, tuttavia queste non dovrebbero rispondere ai nomi di Gianluigi Donnarumma, Suso e Franck Kessie. A tal proposito la risposta del Cfo milanista è stata breve ma incisiva: “La nostra volontà è di tenerli, assolutamente”.

Milan, Boban esclude grandi cessioni

In effetti erano pochi, ormai, i dubbi sul portiere del Diavolo e il neo trequartista di Marco Giampaolo. Il primo, vero top player di una formazione che ambisce alla Champions League, è stato da tempo tolto dal mercato anche per volontà dello stesso. Per Suso è stata invece decisivo il pressing del nuovo allenatore, anche se anche il campo, alla fine, sembra aver promosso tale soluzione.

Dubbi, più che altro, c’erano e magari resteranno sul centrocampista ivoriano ex Atalanta, il quale magari poco si sposa con la filosofia di Giampaolo.

Potrebbe essere un altro buon motivo per far cassa, ma al contempo, considerate le caratteristiche prevalentemente offensive dei centrocampisti del Milan, potrebbe anche essere il bilanciatore tattico.

In una formazione comunque giovane e inesperta, muscoli, corsa e grinta non sono mai caratteristiche da ignorare. E a prescindere da ogni filosofia calcistica.

Il punto su Correa

Per quanto riguarda Correa, invece, Boban esclude categoricamente che il Milan giochi ‘sporco’. Ossia la società non ne approfitterà della volontà del giocatore: “Il Milan è una società corretta e elegante, e quindi non farà mai leva sulla volontà del giocatore. Figuriamoci in questo caso, visto il grande rispetto che nutriamo per l’Atletico Madrid e il presidente Gil, che è un amico”.

