Intervista ai microfoni di Milan TV per Mateo Musacchio. Il difensore ha parlato di Udinese-Milan nel corso del pre-partita. Ecco le dichiarazioni complete.

Udinese-Milan apre la domenica della Serie A 2019/2020. Prima giornata del campionato italiano. Alla Dacia Arena, calcio d’inizio previsto alle ore 18:00. Intanto nel corso del pre-partita, intervista per Mateo Musacchio.

Testa e concentrazione a questo difficile esordio in Serie A per il Milan. In trasferta non è mai facile. Questo pomeriggio inoltre è previsto il tutto esaurito allo stadio: “Sarà importantissimo cominciare bene, con una vittoria. Sappiamo che non sarà facile in questo stadio. Abbiamo lavorato molto bene in questo pre campionato e siamo preparati”.

Come successo con continuità nel corso della passata stagione, Musacchio sarà titolare al centro della difesa, al fianco di capitan Alessio Romagnoli. Un commenta sulla loro intesa in vista del match: “Non è solo un lavoro dei difensori, ma di tutta la squadra”.

E per affrontare al meglio i pericolosi attaccanti dell’Udinese, su tutti De Paul e Lasagna, Musacchio ha riferito: “È un lavoro collettivo, è pericolosa tutta l’Udinese, non solo quei due giocatori”.

Musacchio, oltre che a Milan TV, ha rilasciato brevi dichiarazioni anche a Sky Sport. Queste le sue parole, in particolare sulle differenza tra Gattuso e Giampaolo: “Entrambi due grandissimi allenatori, oggi stiamo con Marco e stiamo lavorando tantissimo. Dobbiamo essere protagonisti con la palla, questa è la cosa più importante”.

