Prima giornata della Serie A 2019/2020: Udinese-Milan

Brutto primo tempo del Milan, che subisce l’aggressività avversaria. Male in costruzione: squadra lenta e prevedibile per larghi tratti. Udinese pericolosa in qualche situazione di gioco, soprattutto quando i rossoneri sbagliavano certi passaggi in verticale. Pericolosi i bianconeri con Fofana e Lasagna.

Il Milan prova qualche iniziativa sul centro-destra, con Castillejo bravo in zona bandierina, meno quando è più dentro il campo. Nel finale, brivido VAR per un presunto fallo di mano in area di Castillejo, ma niente di irregolare segnalato. Nessun tiro in porta nel corso dei primi 45 minuti.

Nella ripresa

Udinese-Milan: tabellino, voti e pagelle

Marcatori:

Ammoniti: Paquetà, Calhanoglu, Borini, Jajalo

Espulsi:

UDINESE: Musso; Pezzella, Troost-Ekong, Samir; Larsen, Fofana, Mandragora, Jajalo, Pussetto; Rodrigo, Lasagna.

Allenatore: Tudor.

MILAN: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Calhanoglu, Paquetà; Suso; Castillejo, Piatek.

Allenatore: Giampaolo.

Udinese-Milan: le pagelle dei rossoneri

Donnarumma: bravo nelle uscite aree. Nel primo tempo sbaglia il tocco di testa in uscita, regalando palla a Lasagna che fortunatamente calcia altissimo.

Calabria: poco impegnato e servito nella prima frazione

Musacchio:

Romagnoli:

Rodriguez:

Borini: qualche movimento in profondità, ma nulla di realmente incisivo nel corso del primo tempo.

Calhanoglu: qualche passaggio forzato di troppo, secondo Giampaolo, per il turco nel primo tempo.

Paquetà:

Suso:

Castillejo: ottimo spunto a metà primo tempo quando si trovava largo a destra. Qualche errore di troppo nei controlli di palla spalle alla porta.

Piatek: ha un paio di occasioni nel primo tempo, ma non è rapido nel calciare in porta.

All. Giampaolo:

Seguiranno aggiornamenti…