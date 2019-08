Calciomercato Milan: il club rossonero e Jorge Mendes lavorano ancora alla cessione di André Silva. Oltre allo Sporting Lisbona, anche l’Espanyol in corsa.

La sconfitta contro l’Udinese alla Dacia Arena ha messo in evidenza diverse mancanze del Milan. Non solo sul piano fisico e del gioco, ma anche tecniche. Vero che i nuovi acquisti sono andati in panchina e possono migliorare la situazione, però la società negli ultimi giorni di calciomercato deve fare qualcosa per rinforzare la squadra.

Va detto che l’operato di Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara è molto condizionato dalla cessioni. Sia per esigenze economiche che numeriche, è necessario vendere prima di poter prendere nuovi innesti. Tuttavia, stiamo vedendo quanto sia difficile per la dirigenza liberarsi dei giocatori ritenuti non idonei al progetto. Ci sono più profili che risultano quasi invendibili, se non ha condizioni considerate non favorevoli dal Milan.

Calciomercato Milan, Sporting Lisbona ed Espanyol su André Silva

Tra coloro che non rientrano nel progetto c’è sicuramente André Silva, che in realtà era stato ceduto settimane addietro al Monaco. Un incasso da circa 30 milioni di euro, bonus inclusi, poi sfumato per il Milan dato che i monegaschi all’ultimo si sono tirati indietro. Il club rossonero e l’agente Jorge Mendes hanno continuato a lavorare alla cessione del calciatore ma senza successo finora.

Negli ultimi giorni si è parlato del forte interesse dello Sporting Lisbona, che tuttavia non è disposto ad offrire i circa 25 milioni richiesti dal Diavolo. La proposta sarebbe quella di un prestito, anche oneroso, con diritto di riscatto. Soluzione che dalle parti di via Aldo Rossi non è granché gradita.

Oggi i colleghi di Tuttomercatoweb rivelano che sulle tracce di André Silva c’è ancora l’Espanyol, alla ricerca di un centravanti dopo la cessione di Borja Iglesias al Betis Siviglia. Ma anche la società catalana preferirebbe una formula che preveda un prestito, pertanto trovare un accordo non è semplice. Il Milan vorrebbe accelerare, però servono le giuste condizioni economiche per dare l’ok all’addio dell’attaccante portoghese.

