Se Marco Giampaolo dovesse realmente cambiare modulo di base del suo Milan, potrebbero anche mutare gli obiettivi di fine calciomercato.

Il tema principale di queste ore in casa Milan sembra essere principalmente di ordine tattico. Il 4-3-1-2 voluto fortemente da mister Marco Giampaolo è in discussione.

Pare che il tecnico rossonero, dopo il flop a livello di gioco e di risultato dell’esordio a Udine, stia pensando di passare ad un più classico 4-3-3, stesso modulo scelto dal suo predecessore Rino Gattuso. Un cambiamento dettato soprattutto dalle caratteristiche dei suoi interpreti principali.

Milan, Giampaolo torna al 4-3-3? Ecco la possibile formazione

Giampaolo cambia modulo: ora serve un esterno d’attacco

Un mutamento tattico che, secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport, potrebbe influenzare in maniera netta anche le prossime e imminenti scelte di mercato in entrata.

Il Milan infatti, secondo le idee iniziali di Giampaolo, avrebbe avuto bisogno di una seconda punta da affiancare a Kris Piatek, un calciatore più dinamico e tecnico che potesse rendere anche migliore la vita offensiva del centravanti polacco.

Con l’eventuale passaggio al 4-3-3 l’esigenza del Milan diventerebbe un’altra: l’acquisto di un esterno d’attacco sinistro, che possa completare un nuovo tridente vecchia maniera. Suso si sposterebbe, come negli scorsi anni, a giocare da ala destra, con Castillejo come sua prima alternativa. Servirebbe anche un investimento sulla fascia opposta, un calciatore abile nell’uno contro uno e che veda la porta con facilità.

L’opzione Angel Correa, fino ad oggi obiettivo primario dell’attacco rossonero, resta praticabile. Infatti l’argentino sa giocare anche largo sulla fascia mancina; però la trattativa con l’Atletico Madrid è in stand-by e rischia di restare tale fino al 2 settembre prossimo.

Non è da escludere dunque, secondo l’emittente satellitare, che i dirigenti del Milan virino in queste ore su nomi diversi con caratteristiche e qualità differenti da quelle di Correa, profili in sintesi più adatti ad un 4-3-3 che ad un modulo a ‘rombo’.

