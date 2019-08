Il portale di statistiche Opta Sport ha ricordato che il Milan negli ultimi otto campionati è spesso partito in maniera negativa.

L’avvio del campionato 2019-2020 per il Milan non è stato certo dei migliori, vista la prova tutt’altro che entusiasmante contro l’Udinese e la sconfitta di misura.

Per i rossoneri però le partenze ad handicap non sono qualcosa di così inconsueto. Infatti, come riportato oggi dal portale di numeri e statistiche Opta Sport, il Milan ha perso ben cinque partite d’esordio stagionale negli ultimi otto campionati.

5 – Il Milan ha perso la prima partita in campionato in cinque delle ultime otto stagioni di Serie A. Approcci. #UdineseMilan — OptaPaolo (@OptaPaolo) 25 agosto 2019

Infatti, oltre al k.o. di ieri alla Dacia Arena, il Milan negli ultimi anni non è quasi mai partito in maniera positiva. Lo scorso anno, agli albori della stagione 2018-2019, l’allora banda di Rino Gattuso perse per 3-2 sul campo del Napoli, nonostante fosse in vantaggio per due reti nella prima ora di gioco.

Sconfitte al debutto anche nel 2012 (Milan-Sampdoria 0-1), nel 2013 (Hellas Verona-Milan 2-1) e nel 2015 (Fiorentina-Milan 2-0). L’ultima stagione iniziata con una vittoria dei rossoneri è quella del 2017-2018, quando la formazione di Vincenzo Montella partì fortissimo battendo il Crotone in trasferta per 3-0. Ma fu una mera illusione, visto che il Milan chiuse poi la stagione con un poco felice sesto posto.

