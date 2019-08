Il Milan si allenerà per tutta la settimana in corso senza alcun giorno di riposo, per preparare al meglio l’esordio casalingo contro il Brescia.

La sconfitta di Udine al debutto ufficiale della stagione è suonata come un campanello d’allarme. Il Milan ha bisogno di lavorare sodo per migliorare i suoi difetti attuali.

Ecco perché, come riportato anche da Repubblica.it, il tecnico Marco Giampaolo ed il suo staff hanno deciso di non concedere alcun giorno di riposo nella settimana appena cominciata. Il Milan già da oggi scende in campo a Milanello per l’allenamento quotidiano, così come farà nei prossimi cinque giorni.

L’intento è quello di arrivare al meglio, con maggiori dettami tattici e fiducia, all’esordio stagionale casalingo: il match di sabato prossimo alle ore 18 contro il Brescia a San Siro. Non sarà semplice, visto che i neopromossi sono partiti alla grande, battendo in trasferta a sorpresa il Cagliari.

Giampaolo avrà così il tempo e lo spazio per lavorare con i suoi calciatori su più livelli: migliorare lo stato fisico-atletico della squadra, provare il tanto chiacchierato modulo alternativo (via al 4-3-3?) e cercare di far integrare i nuovi arrivati con gli schemi generali. Insomma, sarà una settimana di duro lavoro, visto che dopo il k.o. di ieri in casa Milan non sono ammessi altri stop.

