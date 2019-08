Nuova possibilità di partenza per André Silva: lo Sporting Lisbona ha chiuso oggi una cessione in attacco e può tornare sul portoghese del Milan.

Una notizia ufficiale di calciomercato internazionale potrebbe sbloccare, o quanto meno smuovere, i movimenti finali del Milan in attacco.

Infatti oggi l’Eintracht Francoforte ha ufficializzato l’ingaggio del centravanti olandese Bas Dost. Il calciatore arriva a titolo definitivo dallo Sporting Lisbona, che dunque cede un calciatore offensivo per far spazio, eventualmente, ad un altro innesto più fresco e di prospettiva rispetto al trentenne appena partito.

Lo Sporting potrebbe ora accelerare i passi verso André Silva, attaccante in uscita dal Milan che per il momento resta un esubero piuttosto pesante nella rosa. Nei giorni scorsi si era parlato di contatti frequenti tra la società portoghese e quella rossonera, visto anche il placet di Silva che pare gradire la possibilità di tornare a giocare in patria.

Il Milan però si è detto scettico sulle formule di trasferimento proposte dal club di Lisbona: un prestito con diritto di riscatto (non obbligo) e una parte dello stipendio di Silva pagato dai rossoneri. Con la cessione di Dost però lo Sporting potrebbe essere maggiormente convinto dell’investimento e mutare anche la proposta economica.

A via Aldo Rossi attendono speranzosi un rilancio: con l’uscita di André Silva i rossoneri potrebbero finalmente virare in maniera decisa su Angel Correa, obiettivo primario per l’attacco.

Milan, cinque sconfitte negli ultimi otto anni al debutto