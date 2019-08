Il Milan va in pressing su Jorge Mendes per la cessione di André Silva allo Sporting Lisbona. Il tempo stringe e i rossoneri vogliono prendere Correa.

Manca poco più di una settimana per la chiusura del calciomercato. Il Milan lavora alle cessioni per arrivare ad un colpo importante in attacco, già individuato in Angel Correa dell’Atletico Madrid.

La mancata uscita di André Silva blocca tutto. Il giocatore era stato ceduto al Monaco con tanto di visite mediche; poi qualcosa è andato storto e la trattativa è saltata. Adesso si cerca una nuova soluzione: il Wolverhampton ha scelto Patrick Cutrone, il Valencia ci ha pensato ma senza andare fino in fondo. Altre soluzioni spagnole non si sono concretizzate.

Il punto sul futuro di André Silva

Ora si parla di Sporting Lisbona e l’interesse è reale. Il Milan, però, ha fretta di chiudere. Calciomercato.com racconta che la società di via Aldo Rossi è in pressing su Jorge Mendes, agente del calciatore, affinché trovi la soluzione migliore per il passaggio del portoghese ai biancoverdi. L’accelerata, a quanto pare, non arriva per una questione di soldi.

Offerte ufficiali per adesso non sono arrivate e nel frattempo il Milan pretende che l’affare entri nel vivo. Tutto nelle mani di Mendes, che ha molti interessi intorno al ragazzo. Intanto Marco Giampaolo ha già dato la sua disponibilità a lavorare su André Silva qualora dovesse rimanere: lo ha confermato in conferenza stampa ieri, parlando di un possibile impiego se ci dovesse esserne il bisogno.

Ma è chiaro che la priorità del Milan è la cessione, così da sbloccare il mercato in entrata e chiudere questa sessione con un colpo importante. Il giocatore resta in attesa di novità e si allena con professionalità a Milanello. Oggi contro l’Udinese parte dalla panchina: il titolare sarà Samu Castillejo con Krzysztof Piatek al suo fianco. Chissà se avrà tempo e modo di mettersi in mostra e magari convincere lo Sporting ad andare fino in fondo.

Sky o DAZN? Il programma della prima giornata di Serie A