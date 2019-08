Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, commenta la vittoria sul Milan nella prima giornata di campionato giocata alla Dacia Arena.

Nessuno poteva immaginare di vedere un Milan così poco brillante nella prima giornata di campionato. Dopo mesi di lavoro con Marco Giampaolo, era lecito attendersi qualcosa di meglio ieri contro l’Udinese.

La manovra di gioco della squadra rossonera è stata lenta, prevedibile e sterile. Praticamente nessuna minaccia nei 90 minuti per la porta difesa da Juan Musso. Già nel pre-campionato si era visto qualche problema in fase offensiva, però si sperava che a Udine avremmo visto un salto di qualità. Così non è stato e la squadra di Igor Tudor non ha demeritato nel assicurarsi i 3 punti alla Dacia Arena.

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha così commentato il successo contro il Milan alla prima in campionato: «Grande mentalità da parte dei nostri ragazzi. Loro praticamente non hanno calciato nella nostra porta. Tudor ha studiato alla perfezione la partita sotto l’aspettato tattico, ma i giocatori l’hanno interpretata con la mentalità che vogliamo. Mi è piaciuto l’approccio della squadra al campionato e ora dovremo stare con i piedi per terra cercando di continuare su questa linea».

Marino è molto soddisfatto dello spirito mostrato dal calciatori bianconeri in campo a Udine ed è fiducioso per il futuro: «E’ stata una vittoria da ‘premiata ditta’, da operai che vogliono stare uniti e dimostrano di avere qualità. E’ stato molto bello. Ringrazio tutta la squadra e mister Tudor. Avevamo quattro nuovi acquisti in campo sui cinque presi. Ora completeremo ancora l’organico, visto che Pezzella andrà via. Ora dobbiamo pensare al Parma, dimenticando questa vittoria prestigiosa».

