Angel Correa oggi non presente all’allenamento dell’Atletico Madrid. La sua cessione al Milan potrebbe essere più vicina che mai. Ecco le ultime notizie dalla Spagna.

Il trasferimento di Angel Correa dall’Atletico Madrid al Milan potrebbe essere più vicino. Stamattina giunge un indizio interessante direttamente dalla capitale spagnola.

Come riportato dai colleghi del quotidiano AS, nell’allenamento di stamattina dei Colchoneros non è presente l’attaccante argentino. Era prevista la sua presenza e quella di Diego Costa, ma solamente il secondo si è allenato agli ordini di Diego Simeone all’indomani della vittoria in Liga sul Leganes.

Correa vicino al Milan? Oggi niente allenamento con l’Atletico Madrid

Normale pensare che dietro all’assenza di Correa ci siano ragioni legate al calciomercato. Il talento sudamericano è da tempo un obiettivo del Milan. Secondo quanto scritto da AS, il suo trasferimento potrebbe essere completato già nella giornata di domani. Dall’Atletico Madrid hanno fatto sapere che comunque il giocatore era in palestra a svolgere un lavoro differenziato. Tuttavia, in Spagna pensano che l’operazione sia vicina alla conclusione e che Rodrigo Moreno del Valencia sostituirà proprio Correa nei Colchoneros.

Da giorni si parla dell’effetto domino che può nascere, visto che l’Atletico Madrid prenderebbe Rodrigo con i soldi della cessione di Correa al Milan. Il club rossonero a sua volta, però, ha bisogno di cedere André Silva e in queste ore sta lavorando intensamente per trovargli una sistemazione. Sporting Lisbona ed Espanyol sono sulle tracce, ma non è escluso un passaggio proprio al Valencia. Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti.

