Strinic ormai non è più un giocatore del Milan. Ha firmato la risoluzione del contratto e cercherà un nuovo club dove trasferirsi adesso.

Dopo poco più di un anno, l’avventura al Milan di Ivan Strinic è terminata. Un’esperienza anonima, visto che il terzino croato non ha giocato alcuna partita ufficiale e si è visto solamente in qualche amichevole estiva.

Con l’arrivo in rossonero di Theo Hernandez, era chiaro che la dirigenza puntasse a vendere almeno due laterali sinistri difensivi. Uno di questi era proprio Strinic, che ha avuto alcune richieste ma nessuna trattativa è andata in porto. Allora il club e il calciatore hanno trovato un accordo per la risoluzione consensuale del contratto, che scadeva nel giugno 2021.

Come riportato dai colleghi di calciomercato.com, stamattina Strinic è stato a Casa Milan proprio per firmare il divorzio anticipato dal Diavolo. All’uscita dalla sede di via Aldo Rossi gli è stato chiesto se fosse dispiaciuto di come è finita l’avventura milanista e si è limitato a dire “Sì”. Ora vedremo quale sarà il suo futuro. Sia in Serie A che all’estero ci sono state manifestazioni di interesse nei suoi confronti e adesso che è svincolato è più facile ingaggiarlo.

Milan, Giampaolo torna al 4-3-3? Ecco la possibile formazione