Il Milan si sta muovendo per cercare di assicurarsi Angel Correa. Il 24enne argentino è considerato l’innesto ideale per l’attacco di Marco Giampaolo e la dirigenza ci sta lavorando.

In queste ore sono trapelate indiscrezioni di diverso tipo. Alcune che davano l’operazione vicina alla conclusione e altre invece che sottolineavano la distanza ancora presente tra Milan e Atletico Madrid sulla valutazione del cartellino. E’ risaputo che i Colchoneros sono partiti da un prezzo di 50 milioni di euro. Denaro da reinvestire poi su Rodrigo Moreno del Valencia, valutato circa 60 milioni.

Secondo quanto riferito ora da Corriere.it, la dirigenza rossonera avrebbe compiuto passi avanti nella trattativa per Correa. La nuova offerta è da 35 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus e una percentuale del 30% sul ricavato della futura rivendita del giocatore. Le parti sono in contatto per cercare di giungere ad un accordo definitivo. Trapela fiducia in merito alla riuscita di tale operazione. Anche se, visti i rumors contrastanti circolati in queste ore, è sempre complicato capire bene la situazione.

Correa è un attaccante che al Milan farebbe sicuramente comodo. Lo abbiamo detto più volte che le sue caratteristiche tecniche e atletiche servono a mister Giampaolo. Il talento argentino può dare molto sotto questo profilo, anche se in casa rossonera servono pure gol e in tal senso ci si aspetterebbe un apporto da parte sua eventualmente. Nelle recenti stagioni nell’Atletico Madrid è stato impiegato soprattutto da esterno nel 4-4-2 di Diego Simeone, pertanto il suo contributo realizzativo non è stato particolarmente significativo. Messo in una posizione diversa, più consona alle sue caratteristiche, Correa può dare di più certamente.

