Milan-Angel Correa, Gazzetta dello Sport sicura: parti vicinissime, pronto un extra budget per chiudere definitivamente la telenovela. Le ultime

Indipendentemente da ogni scelta tattica di Marco Giampaolo, il mercato del Milan continuerà a ruotare attorno a un solo nome: Angel Correa. Che sia 4-3-1-2 o 4-3-3 o altro ancora, poco cambia: l’argentino, ritenuto utile in tutti i ruoli d’attacco, resta l’obiettivo numero uno per l’attacco rossonero.

Secondo quanto infatti riferisce La Gazzetta dello Sport, per il club non ci sono assolutamente preoccupazioni a tal proposito. Considerato duttile, tecnico e moderno, il forcing non si ferma. Anzi: aumenta.

Milan-Correa, parti vicinissime?

Ieri, intanto, il giocatore non ha preso parte all’allenamento. E il motivo non riguarderebbe il mercato. Non proprio. Piuttosto – rivela la rosea – il forfait è avvenuto per un problema fisico, ma nulla di preoccupante e la trattativa procede spedita.

La base nel frattempo sembrerebbe raggiunta e a Madrid parlano di un affare ormai fatto, anche se il Milan frena e resta prudente. Ma la trattativa – conferma la rosea – è in linea di massima impostata su una base di 35 milioni, a cui bisogna aggiungerne altri cinque se nei prossimi due anni Correa resterà rossonero e un ulteriore 30% della futura rivendita se il Milan lo cederà per oltre 35 milioni.

Alla fine Zvonimir Boban non dovrebbe più raggiungere Madrid, ma i contatti, anche ieri, sono proseguiti telefonicamente e si è registrato un ulteriore passo avanti verso il traguardo. Tuttavia – evidenzia il giornale – la riprova del fatto che questo debba essere ancora effettivamente tagliato, è la situazione ancora bloccata tra Atlético e Valencia per Rodrigo.

Pronto un extra budget

La sconfitta di Udine – assicura la rosea – in ogni caso non ha cambiato gli scenari: Correa resta il solo e unico obiettivo da qui al 2 settembre. Con tre difensori centrali (più Mattia Caldara e Matteo Gabbia), il Milan ritiene di essere coperto dietro. Stesso discorso per i terzini, dove è stato anche necessario uno sfoltimento. A centrocampo la società ha già investito e davanti, oltre a Rafael Leão, si sta appunto lavorando per cercare di occupare l’ultima.

La priorità, semmai, sono le cessioni: per mettere fine alla lunghissima contrattazione per Correa, il Milan è disposto a mettere in conto un extra budget. Ossia anticipare la spesa prima di far cassa.

Ma sarà comunque necessaria l’uscita di André Silva per il quale proseguono il dialogo con lo Sporting Lisbona. Per Frank Kessie, invece, c’è un’idea Monaco ma qualora si concretizzasse, costringerebbe poi il Diavolo a dotarsi di una nuova mezzala. Ma per Correa, assicura la Gazzetta, ormai è solo questione di tempo.

