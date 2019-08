Il Milan osserva il profilo di Merih Demiral. Secondo Gianluca Di Marzio, pronti 35 milioni da pagare alla Juventus: i rossoneri attendono sviluppi su Rugani-Roma.

L’esordio negativo in campionato contro l’Udinese potrebbe aver portato la dirigenza a cambiare qualche strategia in vista dell’ultima settimana di calciomercato.

E proprio oggi è tornata di moda la voce che vorrebbe il Milan interessato a Merih Demiral. Da “Calciomercato – L’originale” su Sky Sport, il noto giornalista Gianluca Di Marzio ha riferito questi aggiornamenti: “Il Milan ha pronti 35 milioni per Demiral. Il Milan aspetta sviluppi nella situazione Rugani-Roma, se non si sblocca, potrebbe discutere concretamente. Sarebbe il grande investimento per la difesa”.

Pedullà: “Correa, l’Atletico Madrid potrebbe accettare 40 milioni”

Milan-Demiral: sul piatto 35 milioni

La notizia è emersa con insistenza questa mattina, nonostante il Milan non pare abbia grosse problematiche tra i centrali. Ne ha già quattro, Musacchio-Romagnoli gli attuali titolari, Leo Duarte appena acquistato e si attende il ritorno di Mattia Caldara.

Pare però che in via Aldo Rossi vogliano rinforzare ancora la difesa con l’acquisto del turco. Ricordiamo che Demiral fu pagato dalla Juventus 18 milioni di euro al Sassuolo, è un classe 1998 considerato da molti un futuro crack.

Manca meno di una settimana alla fine del calciomercato. Il Milan ha intenzione di regalare almeno un altro colpo a Giampaolo, oltre a Correa. vedremo se sarà un difensore, il quinto in rosa, oppure si virerà verso altri profili e reparti.

Kessie priorità del Monaco, il Milan accetta 25 milioni