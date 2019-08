Aggiornamenti sulla trattativa per José Angel Correa da Sportitalia. L’attaccante argentino è vicinissimo al Milan: l’Atletico Madrid pronto ad accettare l’offerta.

La sconfitta contro l’Udinese all’esordio in campionato ha portato la dirigenza del Milan ad accelerare e chiudere il prima possibile il mercato in uscita, per poter ultimare la rosa e soprattutto pensare ad eventuali innesti ulteriori.

Arrivano nuovi aggiornamenti di calciomercato da Alfredo Pedullà in diretta su Sportitalia. In particolare si parla di José Angel Correa: “L’offerta da 40 milioni del Milan ora ha buone possibilità di essere accettata. Oggi Boban poteva partire per Madrid, ma potrebbe farlo domani. Correa potrebbe anche giocare nel 4-3-3, da esterno a sinistra”.

Il Milan insiste per Correa, oggi l’Atletico Madrid pare abbia abbassato le pretese per l’argentino e sarebbe disposto ad accettare i 40 milioni di euro offerti dal club rossonero da tempo.

E Zvonimir Boban è pronto per partire da Milano a Madrid. Ieri era in attesa, oggi non è partito, ma potrebbe farlo domani. I Colchoneros hanno già chiuso per Rodrigo: il nuovo attaccante richiesto da Diego Simeone.

Per Correa è solo questione di tempo, pochissimo. Domani potrebbe essere il giorno decisivo. Oggi l’argentino ha anche saltato l’allenamento con la squadra, oltre a non aver giocato le prime due partite di campionato per squalifica.

Il Milan ha necessità di chiudere quanto prima, per regalare subito Correa a Marco Giampaolo e inserirlo quanto prima negli schemi.

