Kessie è una priorità del Monaco per rinforzare il centrocampo. Il Milan direbbe sì a 25 milioni, ma c’è il solito intoppo ingaggio.

Oggi è iniziata l’ultima settimana di questo lunghissimo calciomercato estivo. Il Milan, soprattutto dopo il pessimo esordio di ieri a Udine, vuole intervenire per completare la rosa di Marco Giampaolo.

Angel Correa è ancora l’obiettivo numero uno ma prima bisogna cedere qualcuno. Per André Silva la situazione si complica: l’Espanyol ha preso Calleri e lo Sporting Lisbona resta fisso sul prestito con diritto di riscatto. Ecco quindi che si fa avanti la possibile uscite di Franck Kessie, che piace molto al Monaco. Come scrive Mohamed Bouhafsi su Twitter, giornalista di RMC Sport, il centrocampista ivoriano è la priorità del club del Principato per rinforzare la mediana.

Kessie spara alto sull’ingaggio

Stando alle informazioni in suo possesso, il Milan è disposto a cedere il giocatore per 25 milioni. Il problema però è che Kessie spara alto per quanto riguarda l’ingaggio. Ha fatto lo stesso col Wolverhampton ad inizio agosto perché non pienamente convinto della destinazione. Può darsi che sta facendo lo stesso gioco adesso col Monaco, ma è soltanto un’ipotesi e nulla più. L’alternativa, tra l’altro, per i monegaschi è il ritorno di Tiemoué Bakayoko, che non rientra nei piani del Chelsea.

Con 25 milioni per la cessione di Kessie, il Milan realizzerebbe una plusvalenza e potrebbe chiudere per Correa perché si libererebbe di una quota di ammortamento di 6,4 milioni, oltre allo stipendio lordo di circa 4,2 milioni. Ma è chiaro che dietro a questa decisione deve esserci anche una valutazione tecnico-tattica.

Nell’attuale rosa non esiste un altro centrocampista con le qualità di contenimento di Kessie. Che è un ragazzo ancora molto giovane e con ampi margini di miglioramento. Sicuramente con Marco Giampaolo può fare un ulteriore salto di qualità, anche se ieri non è entrato benissimo in campo. Ma è chiaro che il Milan, di fronte ad un’offerta concreta, in questo momento fa davvero molta fatica a tirarsi indietro…

