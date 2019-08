Colpo di scena in casa Milan: Tiémoué Bakayoko si offre per un sorprendente ritorno in rossonero. Il tutto sarebbe legato alla cessione di Frank Kessie, ecco lo scenario

Sorpresa in casa Milan: Tiémoué Bakayoko si offre per un clamoroso ritorno in rossonero. Scaricato dal Chelsea, e ancora in cerca di squadra, il centrocampista francese sarebbe pronto a tornare nel capoluogo lombardo. Lo riferisce Tuttosport oggi in edicola.

Si tratterebbe di una staffetta diretta con Frank Kessie, per il quale resta ancora viva l’ipotesi Monaco. Il club transalpino si sta giocando le sue ultime fiche per cercare di strappare l’ivoriano al club rossonero, e a quel punto servirebbe poi un suo sostituto.

Milan, Bakayoko si propone per un ritorno

Al momento – sottolinea il quotidiano – siamo solo alla fase delle ipotesi, anche perché il club è concentrato soprattutto sulla situazione di Angel Correa per l’attacco. Ma se effettivamente dovesse partire Kessie in questo rush finale, sarebbe necessario rimpiazzarlo adeguatamente.

Bakayoko non sarebbe una mezzala di qualità, ma una pedina che potrebbe comunque inserirsi facilmente in un contesto a lui già noto e dove non ha affatto sfigurato. La decisione di non riscattarlo, infatti,, è stato più per motivi extra calcistici, tra la richiesta del Chelsea e alcuni atteggiamenti non lineari, più che i risultati mostrati in campo.

L’aria si era fatta pesante soprattutto con Gennaro Gattuso e Leonardo, ma entrambi non ci sono più e la società – sottolinea Ts – non escludi a priori tale scenario. Chi non sembra convinto del profilo, piuttosto, sarebbe Marco Giampaolo, che per quella zona del campo preferirebbe elementi decisamente più tecnici.

L’offerta del Monaco per Kessie

Il giocatore del Chelsea, inoltre, ha dimostrato il meglio di sé davanti alla difesa e non come interno di centrocampo, facendo invece fatica come mezzala. Bakayoko ha fatto sapere a più riprese che tornerebbe volentieri, ma senza il semaforo verde di Giampaolo l’affare non si farà.

Ma tutto questo resta strettamente legato alla situazione di Kessie. Il Monaco mette sul piatto 25 milioni più bonus, e la dirigenza di Via Aldo Rossi ci ragiona. Chi appare restio però è il diretto giocatore, che finora si è messo di traverso chiedendo uno stipendio altissimo rispetto ai 2.2 attualmente percepiti: ne vorrebbe addirittura 4.

Solo qualora arrivasse una fumata bianca su quest’asse, potrebbero salire, forse, le quotazioni di Bakayoko, il quale nel frattempo aspetta dopo le varie tribune già accumulate con Frank Lampard alla guida dei blues.

