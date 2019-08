Non solo lo Sporting Lisbona: anche lo Schalke 04 è tornato alla carica per André Silva. Come riferisce Sportmediaset, tra oggi e domani arriverà la risposta dell’attaccante

Assicurarsi Angel Correa e cedere André Silva, resta questo il doppio grande obiettivo del Milan in questo rush finale di mercato. Una corsa contro il tempo, per la quale però si parte da basi non proprio ottimistiche.

Rientrato dal prestito dal Siviglia, l’attaccante classe 95 alla fine non ha convinto malgrado l’impegno e la grande professionalità. Marco Giampaolo si era anche detto pronto a valutarlo, ma il giudizio finale, alla fine, non è stato positivo come lo è stato per Suso.

Milan, André Silva vuole restare?

Così Jorge Mendes, agente del calciatore, lo sta proponendo un po’ ovunque alla ricerca di una sistemazione dove possa seriamente rilanciarsi. Ci sarebbe in particolare lo Sporting Lisbona sulle sue tracce, ma la pista lusitana – assicura SportMediaset – non convincerebbe l’attaccante che in realtà preferirebbe restare in rossonero per giocarsi le proprie carte.

Ma nelle ultime ore trova conferma una pista tedesca: lo Schalke 04. Tuttavia anche la società teutonica – riferisce il portale – non va oltre il prestito oneroso con diritto di riscatto, ma sarà sempre il diretto interessato a dover accettare la proposta. Tra oggi e domani, qualunque essa sia, questa arriverà.

Il parere di Giampaolo

La permanenza a Milanello, in ogni caso, non è un’ipotesi considerata dalla dirigenza, a meno che non sia obbligatoria, poiché il cash che ne verrebbe servirebbe per lo sprint finale per Correa dell’Atlético Madrid. Il 23enne iberico, per quanto fuori dagli schemi, resta quindi l’ago di una bilancia che rischia di non trovare il giusto equilibrio.

Giampaolo, intanto, ne ha parlato così nel post partita di Udinese-Milan: “E’ stato un po’ condizionato da quello che è successo in estate: è partito con noi, è rientrato, è saltata la sua cessione ed è ritornato a Milanello. Non si allena male, non sta lì ad aspettare l’olio santo. Io ci conto, ad oggi è un calciatore del Milan. Se domani ho bisogno di lui lo faccio giocare. Poi si vedrà, non so cosa succederà, ma confido molto nella serietà professionale di ogni calciatore”

