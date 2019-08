Il Milan torna su Mariano Diaz del Real Madrid, opzione low-cost e last-minute. Boban a Madrid già in giornata per trovare l’accordo.

Il Milan è in piena difficoltà sul calciomercato. Angel Correa è ormai sfumato: nonostante le lunghe trattative, l’Atletico Madrid ha continuato a chiedere cifre astronomiche. Così Paolo Maldini ha deciso di mollare la presa.

Ma qualcosa in attacco serve per forza di cose. A Udine, domenica pomeriggio, la squadra ha manifestato una certa difficoltà in fase offensiva. L’obiettivo è sostituire Samu Castillejo, non troppo incisivo nel ruolo di seconda punta. Rafael Leao è troppo giovane ed è arrivato da poco per fare il titolare. Serve un profilo che possa fare la seconda punta ma anche, eventualmente, l’esterno, nel caso in cui b Giampaolo dovesse passare davvero al 4-3-3.

Calciomercato Milan, Mariano Diaz opzione last-minute

Mancano anche le alternative. Memphis Depay ed Everton sono piste praticamente impossibili e altri nomi non sono stati fatti. Fino ad ora. Sportmediaset infatti parla di un ritorno di fiamma per Mariano Diaz. Zvonimir Boban in giornata potrebbe essere già a Madrid per provare a strappare un accordo con il Real Madrid. Lo spagnolo è stato accostato ai rossoneri anche negli scorsi mesi, in particolare dopo l’incontro dei rossoneri con Florentino Perez (che ha poi portato all’acquisto di Theo Hernandez).

L’idea è quella di offrire al Real la solita formula: prestito oneroso e un diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Il giocatore, che ha ereditato la maglia numero sette di Cristiano Ronaldo senza troppa fortuna, è chiuso da Benzema e da Jovic, ma anche da Hazard e Vinicius Jr. Mariano è un attaccante completo e può giocare tranquillamente sulle fasce o anche da seconda punta. Ecco perché potrebbe essere un’idea concreta last-minute per provare a salvare il salvabile.

