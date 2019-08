Il Milan sta cercando di cedere André Silva, finora senza successo. Dopo le voci su Sporting Lisbona e Schalke 04, ne spuntano altre sul Benfica.

André Silva è ancora un giocatore del Milan, che però da tempo lo avrebbe volentieri ceduto. Purtroppo la trattativa con il Monaco è saltata quando ormai sembrava conclusa e poi sono emerse complicazione nel trovare una nuova sistemazione.

Il club rossonero valuta almeno 25 milioni di euro il cartellino dell’attaccante, ma non è arrivata alcuna offerta di questo tipo. Le uniche proposte giunte in via Aldo Rossi prevedono prestiti con diritto di riscatto, soluzione che il Milan vorrebbe evitare ma che alla fine potrebbe anche accettare pur di cedere il calciatore.

Milan, André Silva offerto al Benfica: la situazione

Ma dove può andare André Silva? Alcuni rumors rivelano che lui stia puntando un po’ i piedi in merito alle destinazioni, rifiutandone alcune proposte in questi giorni. Sulle sue tracce si è messo lo Schalke 04, ma tale opzione non sembra scaldare troppo il centravanti lusitano. L’idea di un ritorno in Portogallo, invece, pare non dispiacergli.

Recentemente si è più volte parlato dello Sporting Lisbona, club che avrebbe avviato dei contatti per cercare di assicurarsi André Silva. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto, visto che i Leoes oggi non intendono investire 25 milioni per un’operazione a titolo definitivo. Ma la giornalista Claudia Garcia rivela che il giocatore è stato proposto pure al Benfica. Tuttavia, egli non rappresenta una priorità per le Aquile di Lisbona e dunque l’affare difficilmente si concretizzerà. La cessione del classe 1995 si sta rivelando più complicata del previsto.