Corradi rescinde col Milan, lo aspetta la Sampdoria

Dopo l’esperienza al Milan, per Bernardo Corradi è pronta una nuova avventura in panchina. L’ex attaccante, che nell’ultima stagione ha lavorato come assistente di Massimiliano Allegri, è infatti vicino a diventare il nuovo allenatore della Sampdoria.

Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe stata raggiunta l’intesa per la risoluzione del contratto che legava Corradi al Milan. Un passaggio necessario per consentirgli di intraprendere una nuova esperienza professionale in un club storico del calcio italiano, desideroso di ripartire con un progetto tecnico ambizioso.

Per il tecnico si tratta di un’occasione importante. Dopo il percorso maturato tra i giovani e le esperienze accumulate negli ultimi anni, la Sampdoria rappresenta una grande opportunità per confrontarsi con una realtà che punta a tornare protagonista. La società blucerchiata avrebbe individuato proprio in Corradi il profilo ideale per guidare il nuovo corso.

Per l’ex centravanti si apre ora una fase decisiva della carriera da allenatore. La Sampdoria è pronta ad affidargli la panchina e nelle prossime ore potrebbero arrivare gli ultimi passaggi formali prima dell’annuncio ufficiale. Una sfida affascinante che potrebbe rappresentare il definitivo salto di qualità nel suo percorso tecnico.