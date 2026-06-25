Terminato lo scorso campionato Rafael Leao aveva affermato di voler lasciare il Milan, sperando in un trasferimento in Premier League o nella Liga.

Dopo più di qualche dichiarazione da parte del classe 1999 con la chiara intenzione di cambiare aria, per l’attaccante portoghese potrebbero aprirsi le porte di una permanenza a sorpresa. Il giocatore, infatti, nei giorni scorsi ha avuto parole al miele per Ruben Amorim, definendolo un grande allenatore e, nelle scorse ore, sono giunte le parole di Ibrahimovic che si è complimentato con l’ex compagno di squadra.

“Sono felice per il gol di Leao, importante anche per la fiducia. Per me è uno dei migliori al mondo quando gioca in questo modo”. Parole che sembrano essere anche una frecciata nei confronti di Allegri che lo ha spesso schierato come centravanti invece di puntare su di lui come esterno offensivo.