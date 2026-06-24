Christian Pulisic è finito nel mirino del New York City, pronto a fare un tentativo per lo statunitense in vista della prossima stagione, con l’intenzione di riportarlo in patria.
Classe 1998, il centrocampista offensivo è uno dei calciatori dai quali Ruben Amorim vorrebbe ripartire in vista della prossima stagione, molto apprezzato anche dalla proprietà, da Gerry Cardinale, fino a Zlatan Ibrahimovic.
L’offerta da 50 milioni di euro, però, potrebbe far vacillare il Milan con il calciatore che andrebbe a guadagnare circa 10 milioni di euro l’anno negli USA, con il club meneghino che, a breve, dovrà lavorare per il rinnovo del contratto del classe 1998 che vedrà terminare il suo accordo nel 2027 con un’opzione per il 2028.