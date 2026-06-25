Il nuovo bomber arriva in prestito con diritto di riscatto: il Milan ha scelto

Il Milan è pronto a chiudere per un nuovo centravanti in vista della prossima stagione con i rossoneri che hanno messo nel mirino un nome in particolare per rinforzare il proprio reparto avanzato.
Secondo quanto affermato dal Corriere dello Sport il Milan avrebbe scelto Nicolas Jackson per il proprio attacco con il senegalese attualmente impegnato nei mondiali con la proprio nazionale. Il Chelsea, proprietario del cartellino, reputa il calciatore un esubero ed è pronto a dare l’ok alla sua cessione.
La dirigenza del Milan starebbe valutando l’acquisto del centravanti classe 2001 in prestito oneroso con diritto di riscatto. Un diritto che potrebbe diventare obbligo nel caso in cui i rossoneri dovessero riuscire a centrare la qualificazione alla prossima Champions League.