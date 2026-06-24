Nome nuovo per il mercato del Milan con i rossoneri che pensano a Nicolas Jackson per il proprio reparto avanzato in vista della prossima stagione, considerato che il centravanti non sembra rientrare nei piani del Chelsea.
Dopo aver vissuto una stagione con la maglia del Bayern Monaco, l’attaccante è pronto a cambiare maglia per la prossima stagione con il Chelsea che non è intenzionato a trattenerlo in rosa, sperando di riuscire a cederlo a titolo definitivo.
Il Milan, alla ricerca di una punta che possa sistemare il proprio reparto avanzato, starebbe valutando l’attaccante del Senegal, sperando di riuscire a chiudere l’affare in prestito.