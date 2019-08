News Milan: oggi in sede è prevista una riunione del Consiglio di Amministrazione del club rossonero. Ecco i temi all’ordine del giorno.

Oggi a Casa Milan si riunisce il Consiglio di Amministrazione. I consiglieri rossoneri si occuperanno di analizzare l’andamento gestionale della prima parte del nuovo esercizio fiscale.

E’ il quotidiano Milano Finanza a dare la notizia, spiegando che ci sarà una valutazione dei conti partendo dai circa 80-90 milioni di euro di passivo del bilancio precedente. Verrà fatto anche il punto della situazione sulla nuova stagione e sull’operato dell’amministratore delegato Ivan Gazidis. Presente anche Franck Tuil, senior portfolio manager di Elliott e membro del CdA del Milan.

E’ risaputa la necessità del club di aumentare il fatturato, condizione necessaria per migliorare il bilancio e rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario. Da Gazidis ci si aspetta un’accelerata sul fronte commerciale, però con un Milan senza coppe europee è più difficile del previsto stringere ricchi accordi. Ad ogni modo, l’amministratore delegato dovrà essere abile nel riuscire a stringere partnership che incrementino i ricavi. Fu preso anche per questo da Elliott, che gli ha conferito uno stipendio da diversi milioni di euro per strapparlo all’Arsenal.

