Frank Kessie e il Monaco, sfuma l’affare. Richiesta d’ingaggio enorme da parte del calciatore: per il Milan l’offerta era anche interessante

Frank Kessie e il Monaco, un affare destinato a sfumare. Il motivo? L’altissima richiesta del giocatore, la quale – rivela Tuttosport oggi in edicola – ha fatto letteralmente scappare il club transalpino.

Era già successo col Wolverhampton, che ci ha provato fino alla fine della chiusura del mercato inglese, e la storia ora si ripete con la società del Principato.

Monaco, niente Kessie: si punta Bakayoko

Qualche giorno fa, in via Aldo Rossi, è infatti arrivata una proposta scritta dal club monegasco ritenuta anche interessante dagli uomini di fiducia di Elliott. Il problema è che il giocatore, una volta informato, ha fatto sapere di voler un ingaggio da almeno 4 milioni di euro netti a stagione.

Una richiesta ritenuta troppo alta dai francesi, i quali hanno prontamente virato su Tiémoué Bakayoko. I contatti con il Chelsea ora sono fitti e l’ex milanista, che si era proposto anche ai rossoneri recentemente, potrebbe far ritorno nella società in cui è esploso ad alti livelli.

Milan, nuova stagione da titolare per Kessie

Con la permanenza a Milanello, per Kessie si profila un’altra stagione da titolare. Anche se le richieste di Marco Giampaolo saranno differenti da quelle di Vincenzo Montella e Gennaro Gattuso.

L’ivoriano, adesso, dovrà crescere parecchio a livello di partecipazione alla manovra, adattando le sue caratteristiche a un calcio più ragionato e meno istintivo. Ma saranno sempre fondamentali i suoi inserimenti senza palla, e molto probabilmente già da sabato contro il Brescia.

Obiettivo 5-7 gol

Con Fabio Borini adattato e Rude Krunic non ancora al meglio, l’ex Atalanta è pronto a scendere in campo già per il debutto a San Siro di questo fine settimana. Rispetto alle ultime due stagioni – evidenzia il giornale – Kessie avrà una responsabilità in meno, ovvero quella dei calci di rigore.

Quest’anno toccherà a Krzysztof Piatek come annunciato dallo stesso allenatore, ma Kessie – conclude Ts -, per raggiungere i suoi livelli massimi, dovrà portare in dote almeno 5-7 goal, che ha nelle sue corte al di là dei tiri dal dischetto.

