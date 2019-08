Dopo la cessione di Frank Tsadjout al Charleroi, il Milan ha anche ceduto Tiago Dias all’FC Famalicão in Portogallo. Operazione a titolo definitivo.

Mancando pochi giorni alla chiusura del calciomercato estivo, il Milan ha l’esigenza ci accelerare le operazioni in uscita e in entrata. In queste ore sta perfezionando diverse cessioni.

Sono soprattutto i giovani ad essere protagonisti. Alcuni che erano nel vivaio e si apprestano a vivere la loro prima esperienza in una prima squadra, altri che erano partiti già l’anno scorso e che vengono ceduti nuovamente. Tra questi ultimi c’è Tiago Dias, che nell’estate passata era stato prestato allo Sporting Braga e che poi è tornato al Milan.

Adesso il club rossonero lo ha dato a titolo definitivo al Football Club Famalicão, squadra che milita nella Primeira Liga in Portogallo e oggi è a sorpresa nelle prime posizioni in classifica dopo tre giornate. Il 21enne esterno offensivo, cresciuto tra Sporting Lisbona e Benfica, era approdato al Milan nel 2017 e aveva fatto bene nella Primavera. Adesso inizia un nuovo capitolo della sua carriera al Famalicão, sperando di dimostrare di poter giocare su buoni livelli.