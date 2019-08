Il Milan ha ceduto ufficialmente Frank Tsadjout in Belgio. L’attaccante passa al Charleroi, club che da tempo era in trattativa per il suo acquisto.

Il Milan ha definito la cessione di Frank Tsadjout al Charleroi. Il 20enne attaccante si trasferisce in Belgio per proseguire la propria carriera, dopo gli anni trascorsi nel settore giovanile rossonero.

Oggi il Charleroi ha comunicato in via ufficiale l’arrivo di Tsadjout con la formula del prestito con diritto di riscatto. Non è stata specificata la cifra che il Milan eventualmente incasserà dalla vendita definitiva del cartellino del giocatore. Forse qualche dettaglio di tipo economico emergerà nelle prossime ore.

La Jupiler Pro League può essere il campionato giusto per un giovane come Tsadjout. Lì nel corso degli anni abbiamo visto diversi prospetti trovare spazio e riuscire ad emergere. Dovrà essere bravo lui a ritagliarsi un proprio ruolo nella nuova squadra e mettere in mostra le proprie qualità. Il Charleroi ha conquistato 5 punti nelle prime 4 giornate e punta a migliorare il proprio rendimento. L’allenatore Karim Belhocine gioca col 4-2-3-1 e ha sovraffollamento nella posizione di centravanti, qualcuno partirà in questi giorni.