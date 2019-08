Calciomercato Milan: il club rossonero è interessato a Brahim Diaz, talento del Real Madrid. In Spagna dicono che può svilupparsi una trattativa.

Il 2 settembre c’è la scadenza della finestra estiva del calciomercato e tutti si attendono di capire come il Milan concluderà questa campagna acquisti-cessioni. I tifosi si aspettano ancora qualche rinforzo dalla dirigenza.

La squadra di Marco Giampaolo ha bisogno di qualche innesto per essere maggiormente competitiva. Molto dipende anche dalle cessioni, visto che bisogna tenere conto sia del bilancio che della situazione numerica attuale nei vari reparti. Qualche uscita, magari onerosa, sarebbe utile per dare margine di intervento in entrata.

Calciomercato Milan, sondaggio per Brahim Diaz del Real Madrid

Secondo quanto rivelato dalla giornalista spagnola Arancha Rodriguez, il Milan ha chiesto al Real Madrid il giovane talento Brahim Diaz. Si tratta di un esterno offensivo di 20 anni che i blancos a gennaio hanno strappato al Manchester City per ben 17 milioni di euro. Un prospetto sicuramente molto interessante e che con Zinedine Zidane difficilmente può avere spazio in questa stagione.

Brahim Diaz è anche alle prese con il recupero da un infortunio, precisamente una lesione muscolare al retto anteriore della gamba destra comunicata ufficialmente il 20 agosto dal club. Circa un mese di stop previsto per il classe 1994 nato a Malaga e con origini marocchine.

Da capire se le voci provenienti dalla Spagna sull’interessamento del Milan troveranno poi conferme nei fatti. Il Real Madrid ha fatto un investimento su questo ragazzo nel gennaio scorso e oggi viene difficile pensare che possa cederlo con una formula diversa dal prestito secco. Inoltre, per la squadra rossonera sarebbe meglio pensare ad un innesto di maggiore esperienza vista la giovane età complessiva del gruppo e la necessità di aggiungere qualcuno che possa incidere in tempi brevi.

Hemos contado en @deportescope @partidazocope que el Milán quiere la cesión de Brahim Díaz. — Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) 30 agosto 2019