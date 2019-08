Superato questo weekend, ci sarà una pausa dei campionati a causa della sosta per le nazionali. L’Italia di Roberto Mancini affronterà l’Armenia (5 settembre) e la Finlandia (8 settembre) in due partite valide per la qualificazione all’Europeo 2020.

Il commissario tecnico ha diramato oggi la lista dei giocatori convocati per i due impegni in trasferta. Tra i presenti due giocatori del Milan: si tratta di Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli. Entrambi fanno parte da tempo del gruppo azzurro. Sono colonne della squadra rossonera, al tempo stesso anche elementi molto importanti per la Nazionale italiana. Gigio è il portiere titolare, mentre l’ex Roma è un’alternativa di lusso alla coppia Bonucci-Chiellini al centro della difesa.

Tra i 26 chiamati dal CT Mancini non ci sono Nicolò Zaniolo e Moise Kean, giovani che verranno impiegati nell’Italia Under 21. C’è invece il terzino sinistro Luca Pellegrini, acquistato dalla Juventus e prestato poi al Cagliari in estate. In attacco tra i vari nomi c’è quello di Kevin Lasagna dell’Udinese. Inserito pure Stephan El Shaarawy, trasferitosi in Cina per giocare nello Shanghai Shenhua. Di seguito la lista completa dei convocati per le sfide dell’Italia contro Armenia e Finlandia.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Cagliari), Alessio Romagnoli (Milan);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shangai Shenhua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Kevin Lasagna (Udinese).