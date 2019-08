Scopriamo quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Milan-Brescia. Gli allenatori Marco Giampaolo ed Eugenio Corini hanno idee abbastanza chiare.

Domani a San Siro il Milan ha l’occasione di riscattare la brutta sconfitta subita contro l’Udinese. Ospita la neo-promossa Brescia, squadra che ha vinto all’esordio col Cagliari ma che è avversaria sicuramente alla portata.

Marco Giampaolo sa che non deve sottovalutare i ragazzi di Eugenio Corini, però allo stesso tempo sta preparando una partita che i suoi giocatori devono dominare sul piano del gioco e vincere. Il mister rossonero vuole una squadra che sia padrona del campo e a Milanello sta lavorando su principi precisi. Lo ha ribadito oggi in conferenza stampa.

Milan-Brescia, probabili formazioni: Giampaolo col 4-3-2-1?

Rispetto al deludente match di Udine, per Milan-Brescia mister Giampaolo dovrebbe accantonare il modulo 4-3-1-2 per passare al 4-3-2-1. In difesa non ci saranno variazioni. In porta il titolarissimo Gianluigi Donnarumma, protetto dal quartetto difensivo Calabria-Musacchio-Romagnoli-Rodriguez. A centrocampo qualche novità dovremmo vederla.

Innanzitutto nel ruolo di regista dovrebbe esordire dal primo minuto Ismael Bennacer, che contro l’Udinese era entrato nel corso del secondo tempo. E’ vero che l’algerino si allena da poco con il Milan, però le sue qualità possono fare la differenza da subito e il suo modo di giocare dovrebbe spingere Giampaolo a proporlo dal primo minuto. Nella posizione di mezzala destra Franck Kessie sembra destinato a prendere il posto di Fabio Borini, adattato lì durante l’estate ma non convincente. Conferma per Lucas Paquetà sul centrosinistra.

Come punta confermatissimo Krzysztof Piatek, chiamato comunque a dare di più nell’arco dei 90 minuti. Alle sue spalle dovrebbero agire Jesus Suso e Hakan Calhanoglu. Lo spagnolo ha giocato da trequartista nel 4-3-1-2 nelle precedenti partite e domani dovrebbe essere affiancato dall’ex Bayer Leverkusen, che in estate è stato schierato da mezzala sinistra oppure da regista. Attenzione comunque a Samuel Castillejo. Se l’ex Villarreal verrà confermato, allora Calhanoglu potrebbe essere retrocesso a centrocampo: da vedere se al posto di Bennacer o Paquetà.

SERIE A, MILAN-BRESCIA: PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Paquetà (Calhanoglu); Suso, Calhanoglu (Castillejo); Piatek. All.: Giampaolo

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Ayé, Donnarumma. All.: Corini

