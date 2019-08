Giacomo Bonaventura non sarà titolare in Milan-Brescia. Nella conferenza stampa di oggi mister Marco Giampaolo ha smentito tale possibilità.

L’assenza di Giacomo Bonaventura si è sentita tutte le volte che il giocatore si è infortunato. Nel Milan di questi anni lui è stato sempre un elemento molto importante, sia per caratteristiche tecniche che tattiche.

Marco Giampaolo sa cosa Jack può dare alla squadra, però in questo momento la condizione fisica non è ancora quella ottimale. Bisogna ricordare che l’ex Atalanta viene da un infortunio al ginocchio sinistro che lo tenuto fuori per molti mesi. Di conseguenza bisogna andarci cauti con il suo rientro, nonostante già in amichevole gli siano stati concessi degli spezzoni.

Alcune indiscrezioni di questi giorni avevano rivelato la possibilità che Bonaventura venisse impiegato da titolare domani in Milan-Brescia. Per lui pronto un ruolo sulla trequarti nel 4-3-2-1 che Giampaolo dovrebbe schierare, accantonando per il momento il suo modulo di base 4-3-1-2. Tuttavia, oggi il mister in conferenza stampa da Milanello ha negato: “E’ un calciatore molto forte, ma indietro sul piano fisico. Dovrà avere pazienza e aspettare”.

Non dobbiamo aspettarci Bonaventura in campo nella formazione titolare di Milan-Brescia, dunque. Ma, grazie alla successiva sosta per le nazionali, Jack avrà modo di migliorare la propria condizione fisica e rappresentare un’opzione in più per Giampaolo in campionato. Può essere sia una mezzala che agire sulla trequarti o da esterno offensivo. Offre più soluzioni grazie alla sua duttilità tattica.

