Dal Brasile parlano di un’offerta del Milan inferiore ai 30 milioni per Everton. Il Gremio però ha rifiutato perché lo valuta molto di più.

Il Milan ci ha provato sul serio per Everton, stando alle indiscrezioni rivelate da Globesporte. I rossoneri, alla ricerca di un attaccante a tre giorni dalla fine del calciomercato, hanno fatto un altro tentativo per il forte brasiliano.

In questi giorni, infatti, diverse fonti hanno parlato di un nuovo interessamento del Diavolo per il giocatore, già trattato da Leonardo nelle scorse sessioni. Come scrive il noto e autorevole quotidiano sudamericano, il Milan avrebbe fatto un’offerta inferiore ai 30 milioni per Everton, rispedita però al mittente dal Gremio che lo valuta molto di più. Paolo Maldini avrebbe fatto recapitare la proposta tramite e-mail nelle ultime ore.

Calciomercato Milan, tentativo in extremis per Everton

Sfumato ormai Angel Correa per le richieste troppo alte dell’Atletico Madrid, il Milan sta valutando le alternative. Everton è un giocatore perfetto per ciò di cui ha bisogno l’attacco di Marco Giampaolo perché fa l’esterno e anche la seconda punta. Sarebbe un grande rinforzo per il Diavolo, sia dal punto di vista tecnico che di personalità. Il ragazzo è stato protagonista nella recente Copa America vinta proprio dal suo Brasile.

L’offerta di Maldini però non ha soddisfatto le richieste del Gremio perché inferiore ai 30 milioni di euro. Il club sudamericano lo valuta almeno 40 milioni, poi c’è da considerare che sul suo cartellino c’è anche l’interesse di terze e quarte parti. Insomma, anche dal punto di vista burocratico, non ci sono i tempi tecnici per un’operazione così complessa.

Il Milan ha comunque voluto fare un tentativo, come spiegato da Globesporte, ma senza successo. Adesso restano soltanto poche altre opzioni: Mariano Diaz del Real Madrid è quella più fattibile per i costi, più difficile invece Rodrigo De Paul dell’Udinese. Lo scoglio è e resta l’uscita di André Silva.

