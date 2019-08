Milan, colpo per il settore giovanile: arriva Lenny Borges dall’Amburgo. In scadenza di contratto, il talento classe 2001 è costato circa 800 mila euro

Il mercato del Milan fatica maledettamente in questo rush finale, ma almeno c’è soddisfazione sul fronte Primavera. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport, il club rossonero si è assicurato un talentuosissimo talento classe 2001 per la squadra di Federico Giunti: Lenny Borges, terzino destro tedesco in arrivo dall’Amburgo.

Salgono così a 10 gli acquisti totali tra prima squadra e settore giovanile. Rude Krunic, Theo Hernandez, Ismael Bennacer, Rafael Leão e Léo Duarte per Marco Giampaolo; Jungdal Andreas dal Vejle Boldklub tra i pali, Luan Capanni ed Emanuele Pecorino per l’attacco da Lazio e Catania e il difensore centrale Riad Tahar prelevato dal Lione per il baby Diavolo.

Chi è Lenny Borges e le cifre dell’affare

Borges, l’ultimissimo rinforzo, vanta 15 presenze tra Germania Under 17 e 18 e ieri era a casa Milan per la firma del contratto. Elliott Management Corporation, quindi, continua a guardare con grande interesse anche il mercato dei giovanissimi, alla ricerca di nuove stelle da poter lanciare in prima squadra o generare plusvalenze fondamentale per il futuro del club.

E con l’arrivo del capo-scout Geoffrey Moncada, si è cominciato a lavorare maggiormente sullo scouting. L’ex osservatore del Monaco, voluto fortemente dall’amministratore delegato Ivan Gazidis, in questi mesi ha lavorato intensamente e ha portato diversi giovani nel vivaio rossonero.

Nello scorso mese già approdarono Tiago Djalò, Leroy Abanda e Nikolaos Michelis, col primo trasferitosi al Lille con plusvalenza da 5 milioni di euro nell’affare riguardante Leão. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Germania, la società milanista ha versato circa 800 mila euro per assicurarsi il cartellino del giocatore.

In scadenza di contratto con l’Amburgo, c’è stato anche un tentativo di rinnovo ma il giocatore ha preferito sbarcare a Milano. Il direttore sportivo Jonas Boldt, nelle ultime ore, aveva di fatto già annunciato il trasferimento al Milan: “Abbiamo anche provato a legare Lenny a lungo termine e il ragazzo sa anche che deve solo alzare il dito per rimanere qui anche adesso. Ma ha espresso chiaramente un desiderio e ha detto che il Milan è un grande sogno per lui“.

Primavera, obiettivo promozione

Il grande obiettivo di quest’anno sarà risalire in prima categoria dopo la clamorosa retrocessione dell’anno precedente. Esordio in casa contro lo Spezia il 14 settembre, poi la trasferta in Friuli col Pordenone e il Venezia nuovamente tra le mura amiche.

Occhi già puntati ai playoff promozione: turno preliminare l’11 aprile, quarti di finale il 18 e il 25, semifinali il 2 e il maggio e finale il 16 e 23. Nel girone del Milan ci sono Brescia, Cittadella, Cremonese, Hellas Verona, Parma, Pordenone, SPAL, Spezia, Udinese, Venezia e Virtus Entella.

