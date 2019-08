Kessie non andrà al Monaco. I monegaschi hanno optato per il ritorno di Bakayoko, che arriva in prestito dal Chelsea.

A meno di clamorose offerte in questi ultimi giorni, Franck Kessie rimarrà al Milan. Si era parlato di un’opzione Monaco e l’offerta pare esserci stata sul serio. A bloccare tutto sono state le richieste altissime per l’ingaggio del giocatore ivoriano.

I rossoneri avevano detto sì ad un’offerta da 25 milioni. Così come avevano fatto col Wolverhampton: anche quella trattativa si è arenata a causa delle condizioni di stipendio imposte dal giocatore e dal suo entourage. Per questo motivo il Monaco ha mollato la presa e ha virato su altri obiettivi. Sta per arrivare proprio un ex giocatore rossonero.

Stando a quanto scrive l’Equipe, sarebbe praticamente in dirittura d’arrivo l’operazione col Chelsea per il ritorno di Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese, non riscattato dal Milan quest’estate per circa 35 milioni, tornerà quindi nel Principato in prestito, lì dove si è imposto a livello europeo prima del passaggio nell’estate del 2017 in Premier League.

Il calciatore dei Blues è reduce da una stagione di altissimo livello con la maglia del Diavolo. Sicuramente è stato uno dei migliori dell’intera stagione, valorizzato dal lavoro di Gennaro Gattuso. Il costo del riscatto troppo alto e alcuni comportamenti del ragazzo hanno portato la società rossonera a decidere di non acquistarlo a titolo definitivo. Ora riparte dal Monaco.

