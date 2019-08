Milan, Marco Giampaolo aspetta con ansia che Giacomo Bonaventura sia al 100%: non partirà titolare stasera, ma il tecnico conta molto sul jolly rossonero

Si era vociferato di una possibile sorpresa in vista di Milan-Brescia, invece no: Giacomo Bonaventura non partirà titolare stasera al debutto a San Siro, ma il 30enne marchigiano resta comunque un’arma importante a servizio di Marco Giampaolo.

A spazzare via ogni dubbio è stato direttamente il tecnico ieri in conferenza stampa: “E’ un calciatore molto forte, ma indietro sul piano fisico. Dovrà avere pazienza e aspettare”. Toccherà piuttosto a Samuel Castillejo, il quale scalerà di qualche metro nel nuovo 4-3-2-1 che l’allenatore rossonero è pronto a testare contro il Brescia.

Bonaventura e l’alternativa per la trequarti

Il Diavolo avrebbe effettivamente bisogno di uno sprint in fase d’attacco, e Bonaventura è reduce da una preparazione estiva ad alti livelli, ma lanciarlo subito, dopo il grave infortunio da cui è reduce, sarebbe troppo rischioso.

Così per l’ex Atalanta – riferisce Tuttosport oggi in edicola -, non si aspetta altro che la forma fisica migliore per rilanciarlo. Al momento è dietro nelle gerarchie, ma quando sarà al 100%, Giampaolo sarà pronto a metterlo al centro dei suoi discorsi.

Il giocatore – assicura Ts – sarà infatti un grande candidato per un posto da titolare, perché il tecnico stravede per le sue caratteristiche con le quali potrebbe interpretare il ruolo di trequartista in modo differente. E il lungo percorso estivo, in effetti, hanno confermato la piena fiducia del mister verso il jolly di San Severino Marche.

