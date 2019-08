Milan-Brescia, le probabili formazioni. Dopo il passo falso della Dacia Arena, Marco Giampaolo passa al 4-3-2-1 con Ismael Bennacer in regia dal 1′ minuto

Milan-Udinese, Marco Giampaolo punta sul 4-3-2-1 con Ismael Bennacer, Suso e Krzysztof Piatek. Toccherà a loro, soprattutto a loro, dare una scossa dopo il passo falso di Udine. Come sottolinea la Gazzetta, il tecnico è fiducioso: se la catena si accende, sarà tutto più facile.

Così fallito l’esperimento con Hakan Calhanoglu in cabina di regia, stasera toccherà al miglior giocatore dell’ultima Coppa d’Africa, malgrado una condizione fisica non ottimale.

Suso, invece, con questo nuovo schieramento tattico avrà maggiore possibilità per cercarsi spazi verso l’esterno, con possibili giovamenti anche per il bomber polacco apparso finora spento e smarrito.

Milan-Brescia, Giampaolo cambia modulo

Un tentativo, quindi, per aumentare la pericolosità offensiva del Diavolo, col talento di Cadice che dovrà innescare un Piatek che torna a giocare isolato in attacco così come ipotizzato dallo stesso allenatore nel post partita della Dacia Arena.

In attacco poi si vedrà ancora Samuel Castillejo, mentre in mediana agiranno Lucas Paquetá e Fabio Borini. Solite certezze invece in difesa: Gianluigi Donnarumma, Davide Calabria, Alessio Romagnoli, Mateo Musacchio e Ricardo Rodriguez.

Per quanto riguarda invece il Brescia, Eugenio Corini confermerà lo stesso undici che la scorsa settimana ha battuto il Cagliari in Sardegna. Solo in attacco c’è il ballottaggio fra Ayé e Torregrossa, rientrato dopo aver saltato la prima gara. Presenta ovviamente Alfredo Donnarumma, che sogna di poter segnare al suo omonimo Gianluigi. Proprio un suo gol ha deciso la prima giornata di campionato coi sardi. Una vera e propria favola dopo tanti anni di gavetta.

Milan (4-3-2-1) – Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Bennacer, Paquetá; Suso, Castillejo; Piatek. All. Marco Giampaolo

Brescia (4-3-3) – Jorenen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek, Torregrossa, Donnarumma

