Angel Correa non è nella lista dei convocati di Diego Simeone per Atletico Madrid-Eibar, match della Liga. L’argentino resta un sogno di mercato del Milan.

Manca ormai poco alla chiusura della finestra estiva del calciomercato e il nome di Angel Correa continua ad essere oggetto di indiscrezioni. L’attaccante argentino vorrebbe approdare al Milan, ma la trattativa attualmente è bloccata.

L’Atletico Madrid e il club rossonero non hanno trovato l’accordo su formula e cifre dell’operazione. Difficile pensare che un’intesa possa arrivare entro il 2 settembre, ultimo giorno per effettuare affari di mercato. Anche perché il Diavolo avrebbe bisogno di fare cessioni per poi investire i 45-50 milioni che i Colchoneros chiedono per il proprio giocatore.

Intanto Correa questa settimana non si è allenato in gruppo e non figura nella lista dei convocati di Diego Simeone per Atletico Madrid-Eibar. Motivazione legata al calciomercato? In realtà il club madrileno ha fatto sapere che l’attaccante è stato colpito da un’infezione virale e dunque non ha lavorato regolarmente con la squadra. Il 24enne di Rosario finora non ha esordito nella Liga, visto che nelle prime due giornate era squalificato.