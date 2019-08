Il Milan si appresta a fare il proprio esordio casalingo stagionale contro il Brescia, calcio d’inizio ore 18. A San Siro sarà presente anche Massimiliano Allegri.

Tra pochissimo il Milan scenderà in campo per fare il proprio esordio casalingo stagionale. I rossoneri ospiteranno il Brescia nella seconda giornata della Serie A 2019/2020.

Sugli spalti di San Siro fa notizia la presenza di Massimiliano Allegri. A riportarlo sono i colleghi di Sportmediaset. L’ex allenatore rossonero, ora svincolato dopo l’esonero con la Juventus nel giugno scorso, è stato accostato per qualche settimana anche al Milan per un possibile ritorno prima che venisse poi scelto Marco Giampaolo.

Il Milan questo pomeriggio non può fallire e deve assolutamente mettere da parte la sconfitta alla prima giornata contro l’Udinese. Per farlo, mister Giampaolo si affidrà addirittura ad André Silva al centro dell’attacco, preferito a Krysztof Piatek il quale si accomoderà in panchina.