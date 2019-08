Nell’attesa di Milan-Brescia, calcio d’inizio fissato alle ore 18 a San Siro, ecco 11 curiosità e statistiche sulla sfida di quest’oggi tra i due club lombardi.

1) Il Milan è imbattuto da 12 partite casalinghe contro il Brescia in Serie A (sei vittorie, sei pareggi) e per sei volte nel parziale ha mantenuto la porta inviolata.

2) Il Milan ha vinto otto delle ultime nove gare casalinghe contro neopromosse nella massima serie (incluse tutte le ultime quattro); l’unica sconfitta risale ad aprile 2018 contro il Benevento.

3) Questa è la 43° sfida tra Milan e Bescia in Serie A: i rossoneri conducono con 21 vittorie a otto, completano il bilancio 13 pareggi.

4) Il Diavolo ha vinto entrambi gli ultimi match contro il Brescia in campionato (nel 2010/11 la stagione dell’ultimo scudetto) e non infila tre successi di fila in campionato contro i biancoblù dal 1997.

5) Quella rossonera è la squadra che nel 2019 ha subito meno gol (17) in Serie A, escludendo le squadre neopromosse. E nell’anno solare 2019 il Milan non è mai rimasto a secco di gol per due partite consecutive in campionato.

6) Il Milan ha sempre trovato la rete nelle ultime otto gare casalinghe di campionato (15 nel periodo); i rossoneri non arrivano ad almeno nove da settembre 2017 (dieci in quel caso).

7) Nelle ultime quattro stagioni di Serie A solo Alejandro Gómez (302) ha creato più occasioni da gol di Suso (244). Lo spagnolo è andato a segno nelle ultime due presenze a San Siro dello scorso campionato: non è mai riuscito a timbrare il cartellino al Meazza per tre volte consecutive.

8) Rafael Leão potrebbe diventare il secondo marcatore straniero più giovane nella storia del Milan in Serie A, all’età di 20 anni e 82 giorni, più “anziano” solo di Alexandre Pato.

9) Solo Marcelo Brozovic (96) ha completato più passaggi di Alessio Romagnoli (92) e Mateo Musacchio (91) in questo campionato.

10) Hakan Çalhanoğlu è l’unico giocatore del Milan ad aver disputato tutte le 25 partite dei rossoneri nel corso del 2019 in tutte le competizioni.

11) Marco Giampaolo, il quale ha allenato il Brescia in Serie B per cinque partite nel 2013/14) ha vinto l’unico precedente da allenatore in Serie A contro il Brescia (alla guida del Catania nel 2010).