Calciomercato Milan: Ante Rebic è arrivato a Milano, pronto per visite mediche e firma sul contratto. André Silva atteso in Germania per approdare all’Eintracht.

Ante Rebic è arrivato in serata a Milano per iniziare la sua nuova avventura con la maglia rossonera. Il Milan e l’Eintracht Francoforte si sono accordati per lo scambio di prestiti tra il croato e André Silva.

Queste le prime parole del giocatore appena giunto presso l’hotel milanese che lo ospiterà stanotte: “Sono contento di essere qui – riporta calciomercato.com –, forza Milan. Boban? Parliamo domani“.​ Domani visite mediche e firma sul contratto.

Da segnalare che André Silva a sua volta è in volo in direzione Germania. Dopo aver giocato titolare in Milan-Brescia, l’attaccante portoghese è pronto ad iniziare una nuova esperienza all’Eintracht Francoforte. Domattina visite mediche anche per lui.

Tutto è emerso oggi, fino a ieri non c’erano notizie su questa possibile operazione. Invece durante la giornata odierna è spuntata fuori questa trattativa, confermata ufficialmente anche da Fredi Bobic. Il direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte aveva rivelato che le indiscrezioni circolate erano vere: Rebic diretto verso il Milan e André Silva in Germania. Uno scambio di prestiti tra attaccanti. Entrambi i giocatori volevano cambiare aria e sono stati accontentati.