Ante Rebic è ad un passo dal Milan. L’attaccante croato ai dettagli: ecco le cifre dell’affare e la modalità d’acquisto con l’Eintracht Francoforte.

Quando mancano poco più di 24 ore alla chiusura del calciomercato, il Milan è ormai ad un passo da mettere a segno il colpo in attacco. Sarà Ante Rebic, croato classe 1993 dell’Eintracht Francoforte.

I due club sono d’accordo anche sulle cifre dell’operazione e sulla modalità d’acquisto. Come riferito da Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, su Twitter si parla di un’operazione da 25 milioni di euro in prestito con obbligo di riscatto.

Gianluca Di Marzio nelle ore precedenti parlava di una forbice tra 25 e 30 milioni, che ora sembra essersi assestata a 25. Operazione dunque favorevole al Milan, che acquista il calciatore in prestito: l’obbligo di riscatto si attiverà al raggiungimento di un determinato numero di presenze, non ancora note.

Operazione vicina a concludersi per Rebic al Milan: ultimi dettagli per un prestito con obbligo di riscatto da circa 25 milioni ⌛️ @SkySport #Milan #calciomercato — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 1 settembre 2019

Milan, ecco chi è Rebic



Alto 185 cm, piede preferito: destro. Rebic può fare la seconda punta e all’occorenza anche l’esterno di fascia sinistra. Nella scorsa stagione ha giocato oltre che da seconda punta, anche da trequartista. Raramente invece è stato schierato da attaccante sinistro di fascia, ma è comunque un ruolo nelle sue corde.

Classe 1993, compirà 26 anni il prossimo 21 settembre. In questo inizio di stagione ha già segnato 3 gol in 6 presenze. La scorsa stagione invece ha segnato 10 gol e collezionato 6 assist in 38 presenze tra tutte le competizioni.

Rebic chiude le porte a Correa?

L’arrivo ormai vicinissimo di Ante Rebic potrebbe chiudere le porte del Milan a José Angel Correa. C’è ancora distanza economica tra Atletico Madrid e rossoneri, che nonostante le tante settimane di trattativa, non si è ridotta.

Aggiornamenti da Nicolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport: “L’Atletico Madrid ha detto no all’offerta del Milan per Correa: prestito biennale (10 milioni) con obbligo di riscatto a 28. Ora i rossoneri trattano sempre in prestito con obbligo Ante Rebic con l’Eintracht Francoforte. L’agente Ramadani al lavoro per spostare il croato”.

#AtleticoMadrid ha detto no all’offerta del #Milan per Angel #Correa: prestito biennale (10 milioni) con obbligo di riscatto a 28. Ora i rossoneri trattano sempre in prestito con obbligo Ante #Rebic con l’#EintrachtFrancoforte. L’agente Ramadani al lavoro per spostare il croato — Nicolò Schira (@NicoSchira) 1 settembre 2019



