Angel Correa e il Milan, via a una disperata corsa contro il tempo. Secondo quanto infatti riferisce Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport, stasera ci sarà l’ultimo tentativo per l’attaccante dell’Atlético Madrid.

I movimenti sono iniziati già stamattina, con una telefonata tra Paolo Maldini e l’agente del calciatore. E’ dura ma la società ci proverà: dopo un’estate a trattare senza trovare la quadratura del cerchio, si proverà a raggiungere un’intesa in appena 24 ore.

Milan-Correa, le ultime

La situazione, però, è piuttosto chiara: il Milan ritiene sproporzionata la valutazione di 50 milioni, mentre gli spagnoli non intendono assolutamente smuoversi da lì. Nel mezzo c’è il calciatore, il quale non solo ha un accorso quinquennale per 3 milioni netti a stagione, ma spinge anche per il trasferimento in rossonero.

Limitato e non considerato a dovere da Diego Simeone, il 24enne di Rosario vuole ripartire giocando nella sua vera zona di competenza: la trequarti. E ieri non è stato nemmeno convocato, anche se il club, ufficialmente, ha fatto sapere che l’attaccante è stato colpito da un’infezione virale.

Le parole di Maldini

Nel pre partita di Milan-Brescia, intanto, Maldini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a proposito del mercato rossonero: “Di nomi se ne sono detti tanti. Le qualità le conosciamo ma il mercato è molto particolare. Le esigenze sono sportive e societarie. Noi siamo in mezzo e proviamo a fare il massimo”.

Quando invece gli è stato chiesto di un ultimo tentativo per Correa, la risposta è stata la seguente: “Vedremo, abbiamo ancora un giorno e mezzo e vedremo cosa riusciremo a fare”.

Parole che effettivamente lasciano aperto uno spiraglio, ma lo scenario è complicato: oltre all’accordo economico da raggiungere, andrebbe anche ceduto André Silva in tempi di record. L’ultima proposta rossonera per Correa, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe da 35 milioni di euro più 5 di bonus e il 30% della futura eventuale rivendita.

