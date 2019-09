Tiémoué Bakayoko ritorna al Monaco: è ufficiale. Fuori dai progetti del Chelsea anche con Frank Lampard, il 26enne ritorna nel Principato dove si era esaltato ad alti livelli

Tiémoué Bakayoko torna al Monaco, è ufficiale. Non riscattato dal Milan lo scorso giugno e scaricato dal Chelsea con l’arrivo di Frank Lampard, il centrocampista ripartirà dal Principato, lì dove è avvenuto l’exploit iniziale.

L’annuncio arriva direttamente dal club transalpino attraverso il proprio sito ufficiale:

L’AS Monaco è lieto di annunciare l’arrivo di Tiemoué Bakayoko (25 anni) dal Chelsea. Il centrocampista arriva in prestito per una stagione, con un’opzione per l’acquisto.

Le cifre dell’affare

Il riscatto è fissato a 43 milioni di euro, quindi una cifra più alta rispetto ai 38 fissati con la società milanista. Il motivo, probabilmente, è proprio la rinascita avvenuta in rossonero. Dove un avvio disastroso, infatti, il 26enne ha collezionato in totale 43 presenze e affermandosi tra i migliori in assoluto della vecchia squadra di Gennaro Gattuso.

La permanenza non è avvenuta per un discorso economico e caratteriale. Roman Abramovic non ha aperto a uno sconto e quei soldi, senza Champions League, considerandone anche l’ingaggio da 6 milioni di euro, erano davvero troppi.

Per quanto riguarda invece il secondo aspetto, vale ricordare gli episodi avvenuti nel rush finale dello scorso campionato: lo sfottò a Francesco Acerbi, il ritardo all’allenamento in un momento estremamente delicato e il faccia a faccia con Gattuso a bordo campo. Da lì, considerando il totale, la decisione finale è stata inevitabile.

