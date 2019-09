Buona prestazione per Jesus Suso in Milan-Brescia 1-0. Marco Giampaolo gli cambia posizione e lo spagnolo risponde positivamente. Suo l’assist per il gol vittoria.

Il Milan riparte e lo fa anche grande a Jesus Suso, uno dei migliori giocatori in queste stagioni. E’ lo spagnolo a regalare ad Hakan Calhanoglu l’assist del gol-vittoria contro il Brescia a San Siro.

Rispetto alla partita contro l’Udinese, dove giocò da trequartista pure nel 4-3-1-2, ieri Marco Giampaolo lo ha impiegato diversamente. Da seconda punta che parte larga a destra per poi accentrarsi. Una posizione a lui certamente più congeniale e dalla quale può più facilmente mettere in mostra le sue qualità. Ora bisognerà vedere se avrà la continuità che gli è mancata nelle scorse annate.

Suso, i dati statistici in Milan-Brescia

Oggi La Gazzetta dello Sport mette in evidenza i numeri di Suso in Milan-Brescia. Dalle rilevazioni Opta risulta che ha prodotto 7 cross, ha saltato tre volte il diretto avversario con un dribbling secco, ha prodotto 42 passaggi positivi a fronte di soli 4 errati, ha verticalizzato in 5 occasioni. Persi anche 19 palloni, però. Sicuramente può migliorare, il margine per farlo non gli manca.

Il numero 8 rossonero è stato per settimane al centro di voci di calciomercato, ma mister Giampaolo lo ha blindato. Lo considera un grande giocatore e lo ha messo al centro del proprio progetto. Rispetto all’intenzione iniziale, quella di impiegarlo come trequartista, ora ha deciso di cambiare e sfruttarlo per quelle che sono le sue caratteristiche più naturali. A Suso piace partire da destra, come ben sappiamo, e dunque “snaturarlo” rischia di essere problematico.

Le qualità del classe 1993 nato a Cadice sono note. A livello tecnico è sicuramente dotato e sul piano tattico con un allenatore come Giampaolo può migliorare. E i progressi andranno fatti sulla costanza nell’arco della stagione, visto che troppe volte Suso si è acceso e spento a intermittenza. Questa deve essere un’annata nella quale compiere quello step che finora gli è mancato.

