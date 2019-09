Le pagelle della Gazzetta dello Sport sulla partita di campionato Milan-Brescia 1-0. Jesus Suso considerato il migliore, mentre André Silva prende un 5,5.

Non è stato un Milan spettacolare quello visto ieri a San Siro, ma contava soprattutto vincere. Sicuramente contro il Brescia ci sono stati segnali di ripresa rispetto alla spenta prestazione messa in campo contro l’Udinese. Per fare meglio non ci voleva molto, a dire il vero…

Oggi La Gazzetta dello Sport ha stilato le pagelle della partita e ha premiato Jesus Suso come migliore dei rossoneri. Lo spagnolo (6,5) gioca un po’ da seconda punta e un po’ da esterno, ritrovando le zone a lui più consone e scodellando anche l’assist dell’1-0. Stesso suo voto anche per altri compagni. Innanzitutto Hakan Calhanoglu, autore del gol e di una prova certamente migliore rispetto a quella da playmaker a Udine.

6,5 pure per Gianluigi Donnarumma, bravo sia su un tiro deviato pericolosamente da un compagno e anche a togliere un pallone dalla testa di Ayè. Idem Franck Kessie, che gioca in maniera intelligente gestendo gli inserimenti visto che non è ancora al 100%. Anche Samuel Castillejo becca 6,5. Lo spagnolo parte come trequartista e svaria parecchio, si dà molto da fare anche se vicino alla porta non ci va praticamente mai.

Sufficienza per tutto il reparto difensivo. Pochi brividi per Davide Calabria, Mateo Musacchio, Alessio Romagnoli e Ricardo Rodriguez. Una domenica abbastanza tranquilla, anche se non perfetta. Ma non subire gol è stato importante. 6 anche per Ismael Bennacer, alla prima da titolare in un ruolo delicato come quello di regista. Gioca senza paura e lo fa in modo semplice, senza rischiare troppe giocate pericolose.

Sufficiente pure la prestazione di Lucas Paquetà, entrato nel secondo tempo prima da mezzala e poi da trequartista. Il brasiliano colpisce anche un palo. 6 per Krzysztof Piatek, che va vicino al gol tre volte in pochi minuti. Finalmente inizia a farsi vedere, anche se l’appuntamento con il gol è rimandato nuovamente. La Gazzetta dello Sport dà poi un 5,5 ad André Silva, l’unico del Milan sotto la sufficienza. Per il portoghese un apporto rivedibile, secondo il quotidiano.

