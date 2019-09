Calciomercato Milan: spunta Taison dello Shakthar Donetsk come idea per l’attacco del club rossonero. La prima offerta è stata respinta, si attende un rilancio.

Domani alle 22 termina la finestra estiva del calciomercato e dal Milan ci si attende un ultimo colpo. In attacco c’è bisogno di un rinforzo e la dirigenza sta lavorando su più obiettivi.

E’ risaputo che il principale era Angel Correa, ma la trattativa con l’Atletico Madrid sembra essersi arenata. Troppa distanza tra le parti sulla valutazione economica del cartellino del giocatore. Difficile anche arrivare ad Everton Sousa Soares del Gremio, visto che sul cartellino più soggetti vantano diritti economici. Paolo Maldini, Frederic Massara e Zvonimir Boban valutano anche altre opzioni.

Calciomercato Milan, obiettivo Taison dello Shakhtar: prima offerta respinta

Un’idea delle ultime ore è Taison Barcellos Freda, noto semplicemente come Taison. Il 31enne brasiliano milita nello Shakhtar Donetsk e interessa anche alla Roma. Non è più giovanissimo, però il suo profilo sembra piacere parecchio al Milan.

Secondo quanto rivelato da Globoesporte, il club rossonero ha avviato una trattativa concreta. Il giocatore ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e una clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Lo Shakhtar Donetsk esige il pagamento dell’intera somma.

Diego Dornelles, agente di Taison, ha confermato i contatti con il Diavolo: «L’offerta fatta dal Milan non è piaciuta e ne stiamo aspettando una nuova». Una proposta economica da Milano è arrivata, però non da 30 milioni. La dirigenza rossonera ha messo sul tavolo una cifra inferiore a quella della clausola rescissoria, anche se non si conosce l’importo esatto.

La campagna acquisti milanista finora è stata fatta con innesti piuttosto giovani. Il 31enne Taison rappresenta una novità, vista l’età. Tuttavia, il club ritiene evidentemente che il brasiliano possa disputare ancora diverse stagioni su alti livelli ed essere utile alla squadra di Giampaolo.

Correa, niente convocazione per Atletico Madrid-Eibar